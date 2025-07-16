Бывшего главу Курской области Смирнова оставили в СИЗО по делу о хищении

Мосгорсуд не удовлетворил апелляционную жалобу защиты экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова. Инстанцию просили отменить решение продлить арест бывшему главе региона. Ранее Мещанский райсуд Москвы решил оставить его в СИЗО до 15 сентября.

Алексей Смирнов обвиняется в хищении средств при строительстве фортификаций в регионе. Вместе с ним по делу проходят заместитель губернатора Алексей Дедов и экс-депутат Курской облдумы Максим Васильев.

По версии следствия, АО «Корпорация развития Курской области» выделили деньги для строительства оборонительных сооружений на приграничье региона. Однако злоумышленники вместе с руководством корпорации похитили деньги. Ущерб бюджету региона оценили в более 1 млрд руб.

2 июля Максим Васильев частично признал вину в хищении. Как сообщалось, фигурант «активно способствует предварительному расследованию по уголовному делу». Защита экс-депутата рассчитывает, что такой шаг позволит смягчить меру пресечения до домашнего ареста или запрета определенных действий.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Курские "откаты" оценили в Москве».

Никита Черненко