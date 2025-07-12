Экс-депутат Курской облдумы Васильев частично признал вину в хищении

Бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев, которого обвиняют в хищении средств при строительстве фортификаций на границе региона, частично признал вину, пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Васильев (справа)

Фото: Соцсети Максима Васильева Максим Васильев (справа)

Фото: Соцсети Максима Васильева

В документах также указано, что Максим Васильев «активно способствует предварительному расследованию по уголовному делу». Защита экс-депутата полагает, что частичное признание вины обвиняемым может стать основанием для смягчения меры пресечения на домашний арест или освобождение под залог.

Максим Васильев находится в СИЗО с 21 апреля по обвинению в хищении (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По этому делу о фортификационных сооружениях также арестованы экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов, его заместитель Алексей Дедов, а также бывший глава «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин и его помощник Игорь Грабин.