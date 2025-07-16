С начала года в Ростовской области произошло 624 возгорания жилья

В Ростовской области с начала года произошло 624 пожара в жилых помещениях, в 342 из них причиной возгорания становились короткие замыкания электропроводки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

В ведомстве отмечают, что происшествия происходят чаще всего из-за перегрузки электрической сети, подключения слишком большого количества мощных приборов к одной розетке или линии, использования удлинителей или разветвителей для подключения нескольких устройств, повреждения изоляции проводов, механических повреждений проводки, некачественной или ветхой проводки, неправильного монтажа и использования несертифицированных материалов.

Константин Соловьев