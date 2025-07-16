В двух районах Новороссийска после аварии на водопроводе ограничили подачу воды

В Новороссийске ограничили подачу воды в двух районах до 17:00 из-за истощения резервуаров после устранения аварии на Троицком водопроводе. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Поломку на Троицком групповом водопроводе устранили 15 июля. Однако внештатная ситуация привела к критическому снижению запасов воды в резервуарах. В связи с этим власти сократили подачу воды в Приморском и Южном районах города.

Для обеспечения жителей водой организовали доставку автоцистернами по заявкам. Полное восстановление водоснабжения произойдет после достижения нормативных уровней в резервуарах.

В ночь на 16 июля в Новороссийске экстренно ликвидировали последствия поломки на Троицком магистральном водопроводе. На улице Сакко и Ванцетти произошел прорыв трубы диаметром 600 мм. Мощный поток воды размыл глубокий котлован.

Алина Зорина