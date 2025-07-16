На Дону запустили сервис поиска бесплатных точек Wi-Fi

Власти Ростовской области разместили на геопортале региона карту с адресами точек бесплатного Wi-Fi. Сервис запустили из-за участившихся перебоев мобильного интернета в городах и районах области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

«Доступные точки подключения объединили в единую базу геоинформационной системы Ростовской области. Согласно карте, бесплатный Wi-Fi работает в банках, МФЦ, преимущественно в центральных районах населенных пунктов»,— поясняют в сообщении.

Сервис покрывает не только крупные города области — Ростов-на-Дону, Таганрог, Новочеркасск, но и отдаленные муниципалитеты.

Валентина Любашенко