УрФУ и ЛНТУ откроют совместный инженерный институт в Китае

Уральский федеральный университет (УрФУ) и Ляонинский технологический университет (ЛНТУ) подписали соглашение об учреждении совместного Уральского интеллектуального инженерного института в Китае. Об этом сообщили в пресс-службе УрФУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На фото слева направо: президент ЛНТУ Ма Сюцюань и ректор УрФУ Илья Обабков

Фото: пресс-служба Уральского федерального университета (УрФУ На фото слева направо: президент ЛНТУ Ма Сюцюань и ректор УрФУ Илья Обабков

Фото: пресс-служба Уральского федерального университета (УрФУ

Институт, который расположится в китайском городе Фусинь, будет ежегодно принимать до 360 студентов по четырем программам магистратуры и одной программе бакалавриата. Обучение будет проходить на английском языке. В учебном процессе будут задействованы молодые преподаватели УрФУ, которые в сентябре отправятся в Китай для проведения трехнедельных модулей.

И.о. ректора УрФУ Илья Обабков отметил, что все запускаемые программы направлены на технологическое развитие России и Китая. В частности, будут представлены такие востребованные направления, как мехатроника и инжиниринг, машиностроение, искусственный интеллект в электроэнергетике и прикладной искусственный интеллект.

Соглашение стало результатом меморандума о сотрудничестве, подписанного между вузами в ноябре прошлого года. В настоящее время в УрФУ обучается более 1400 студентов из Китая и работает 37 преподавателей из КНР. Университет сотрудничает с 50 вузами страны.

Напомним, Илья Обабков в конце мая сменил на посту главы УрФУ кандидата исторических наук Виктора Кокшарова, который возглавлял вуз с момента его основания в 2010 году. По решению членов ученого совета университета господин Кокшаров был избран и утвержден на должность президента УрФУ.

Полина Щуцкая