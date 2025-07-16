Кубань стала лидером по посуточному бронированию домов с бассейнами

Краснодарский край стал лидером по числу краткосрочных бронирований загородных домов с бассейнами в июне 2025 года, следует из данных «Авито Путешествий». Регион занял 25% от общего числа заявок по стране, при этом средняя стоимость аренды составила 11,4 тыс. руб. в сутки. В целом по России спрос на подобные объекты увеличился в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На втором и третьем местах по популярности оказались Республика Алтай (10% всех бронирований) и Крым (7%). Также в первую пятерку вошли Адыгея (5%) и Московская область (4%). Доля Дагестана и Ставропольского края составила по 3%. Аналитики фиксируют положительную динамику спроса во всех регионах-лидерах: наибольший прирост отмечен в Северной Осетии (в 3,6 раза), Воронежской и Оренбургской областях (в 3,4 и 3,3 раза соответственно), а также в Крыму и Самарской области.

Предложение домов с бассейнами в посуточную аренду в среднем по России увеличилось на 53%. Наибольший прирост по числу размещенных объектов наблюдался в Самарской области (в 2,3 раза), Воронежской области (в 2 раза), Северной Осетии (+86%), Ставропольском крае (+82%), Челябинской и Ленинградской областях.

Средняя стоимость аренды загородного дома с бассейном по стране в июне составила 12,1 тыс. руб. в сутки. Самые доступные цены зафиксированы в Оренбургской области (6,5 тыс. руб.), Республике Алтай (8 тыс. руб.), Волгоградской и Саратовской областях (по 10,3 тыс. руб.), а также в Крыму, Дагестане и Краснодарском крае (по 11,4 тыс. руб.).

Вячеслав Рыжков