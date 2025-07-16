Совфед одобрил освобождение от НДФЛ выплат компаний на детей до 1 млн рублей

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, который освобождает от НДФЛ единоразовые корпоративные выплаты для сотрудников при рождении детей. Необлагаемая налогом сумма увеличится с 50 тыс. до 1 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Мера поддержки также касается семей, усыновивших ребенка в возрасте до одного года. Изменения внесены в часть 2 Налогового кодекса России, они вступят в силу с 1 января 2026 года. При этом, уточнила член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, работодатели уже сейчас могут планировать увеличение выплат.

В апреле Минфин предложил увеличить корпоративные суммы выплат на детей, необлагаемые налогом. По задумке ведомства, соответствующие расходы работодателей следует включить в состав нереализационных расходов, чтобы учитывать их при исчислении налоговой базы организаций.