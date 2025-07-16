Тбилиси предъявлен евроультиматум

Уже с осени гражданам Грузии, желающим посетить шенгенскую зону, вероятно, придется вновь стоять в очередях в консульствах, заполнять анкеты и иногда получать отказы в выдаче визы. Это произойдет, если до 1 сентября правящая в стране партия «Грузинская мечта» (ГМ) не выполнит восемь требований ЕС по соблюдению демократических норм и условий действующего с 2017 года безвизового режима. Лидеры партии власти заверяют, что не поддадутся на «шантаж евробюрократии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Государственный секретарь Словакии Марек Эсток и глава Евродипломатии Кая Каллас

Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP Государственный секретарь Словакии Марек Эсток и глава Евродипломатии Кая Каллас

Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP

Основные положения письма (а по сути, ультиматума) ЕС, направленного в Тбилиси по итогам состоявшегося 15 июля заседания глав МИДов стран Евросоюза, журналистам пересказала верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Она не стала отрицать, что министрам не удалось достичь консенсуса насчет введения санкций против руководителей правительства Грузии и лидеров ГМ. Причина — позиция Венгрии, которая всегда ветирует решения, направленные против нынешних грузинских властей.

Тем не менее Кая Каллас намекнула, что, если до 1 сентября грузинские власти не выполнят требования ЕС, вопрос о приостановке либо отмене безвизового режима будет поставлен на голосование.

И тогда Венгрия уже не поможет, поскольку такое решение, в отличие от тех, что касаются санкций, принимается квалифицированным большинством голосов.

«В свое время Грузия взяла на себя обязательства по соблюдению фундаментальных прав граждан на собрание и свободное выражение своего мнения»,— заявила глава европейской дипломатии, имея в виду, что в ходе и после акций протеста в Тбилиси и Батуми в декабре прошлого года (тысячи человек протестовали против решения правительства Ираклия Кобахидзе приостановить переговоры с ЕС) сотни демонстрантов были задержаны, а более пятидесяти из них арестованы и ожидают приговора по уголовным делам о массовом насилии.

Кроме того, госпожа Каллас выразила недоумение тем, что семь из восьми оппозиционных лидеров, представляющих четыре оппозиционные коалиции, арестованы и приговорены к семи-восьми месяцам тюрьмы за отказ явиться на заседание парламентской комиссии по расследованию «преступлений режима Михаила Саакашвили», в том числе «преступной авантюры августа 2008 года». Именно так задачу этой комиссии ранее обрисовала ее председатель, член парламента от ГМ, бывший министр юстиции Теа Цулукиани.

Помимо освобождения этих оппозиционеров ЕС требует отмены «дискриминационных законов» против НКО и ЛГБТ-сообщества (в России международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено), а также поправок к законодательству, ограничивающих свободу слова.

Также в числе европейских требований — введение виз для граждан всех тех государств (в том числе РФ), у которых нет безвизового режима с ЕС, а также уменьшение масштабов нелегальной эмиграции из Грузии в государства Шенгенского соглашения.

С 2017 года, когда грузинские граждане получили право на кратковременные безвизовые визиты в зону Шенгена, им воспользовались более полутора миллионов из них. При этом приблизительно 300 тыс. грузин остались в Европе в поисках работы и не вернулись на родину. Многие попросили политическое убежище.

В Тбилиси считают, что вторая часть требований ЕС еще менее выполнима в условиях правления ГМ, чем политические требования.

«Введение визового режима с Россией, Азербайджаном, Турцией, Арменией и Казахстаном убьет туристическую индустрию Грузии»,— объяснил “Ъ” аналитик независимого ресурса Nation.ge Давид Авалишвили. Он убежден, что грузинские власти скорее согласятся на «потерю Грузией единственного реального достижения после обретения независимости — безвиза с ЕС», чем уничтожат туриндустрию, которая «ежегодно приносит стране $4–5 млрд».

Грузинские власти не спешат публиковать европейское письмо, и о нем можно судить лишь по пересказу Каллас и ее коллег-министров из стран ЕС. Но лидеры ГМ уже отвечают отказом на все требования. «Грузинский народ не поддастся на шантаж. Наказать наш народ не удастся»,— заявил накануне председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили.

Оппозиционные лидеры, хотя и приветствуют решимость ЕС помочь «демократическим силам Грузии», все же просят Брюссель не отменять безвизовый режим, а ввести жесткие санкции против грузинских чиновников. В первую очередь против основателя ГМ Бидзины Иванишвили. Об этом в среду заявила председатель партии «Единое национальное движение» Тинатин Бокучава. Пока ЕС солидарно смог ввести только одно ограничение: отменил безвизовый режим для обладателей дипломатических и служебных паспортов, выданных в Грузии.

Местные оппозиционеры сейчас больше всего надеются на страну, которая не входит в ЕС,— Великобританию.

В парламенте Соединенного Королевства состоялись слушания по грузинскому вопросу, и Лондон, судя по заявлениям британского МИДа, а также посла Великобритании в Тбилиси не исключает введения санкций против компаний Бидзины Иванишвили (большинство из них зарегистрированы в британских офшорах).

Грузинские эксперты при этом считают вполне логичным, что ЕС близок к решениям, наказывающим саму страну, а не только ее власти. «Да, многие грузины сейчас борются за демократию на улицах Тбилиси и Батуми,— отметил в беседе с “Ъ” политолог Паата Закареишвили.— Но и многие иранцы тоже борются за демократию. Тем не менее у Ирана ведь нет "безвиза" с ЕС». По утверждению господина Закареишвили, в 2012–2016 годах занимавшего пост госминистра по примирению и гражданскому равноправию, «отмена безвизового режима — это не наказание, а признание того факта, что Грузия не заслуживает такого приза и блага, как безвиз с Европой, поскольку не является демократией».

Георгий Двали, Тбилиси