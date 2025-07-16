Совфед одобрил закон о праве ФСБ создавать СИЗО

Совет федерации одобрил закон, предоставляющий ФСБ право создавать свои следственные изоляторы. В них могут помещать подозреваемых и обвиняемых в уголовных преступлениях.

Органы ФСБ будут обязаны в том числе охранять эти СИЗО и осуществлять обязательное лечение находящихся в изоляторах лиц. Также сотрудники спецслужбы смогут конвоировать обвиняемых и осужденных для участия в процессуальных действиях и на суд.

Для конвоирования, охраны и сопровождения лиц, которые могут сбежать или нанести себе или окружающим вред, ФСБ сможет применять спецсредства. Также сотрудники ФСБ получают право применять оружие для пресечения побега из мест принудительного содержания либо при конвоировании.

В 1996 году Россия вступила в Совет Европы, который рекомендовал передать Минюсту полномочия по созданию СИЗО. В 2006 году президент Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Законопроект о праве ФСБ создавать СИЗО подготовил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства Василий Пискарев вместе с группой депутатов и сенаторов. Авторы закона убеждены, что он поможет бороться с деятельностью иностранных спецслужб и террористов. Документ внесли в Госдуму в феврале, второе и третье чтение он прошел в начале июля.