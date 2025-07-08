Госдума приняла закон о праве ФСБ создавать СИЗО

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, который позволяет Федеральной службе безопасности (ФСБ) создавать свои следственные изоляторы (СИЗО). В них могут помещать подозреваемых и обвиняемых в уголовных преступлениях. Об этом сообщается на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

Законопроект подготовил председатель думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев вместе с группой депутатов и сенаторов. Такая инициатива поможет бороться с деятельностью иностранных спецслужб и террористов, которая выросла после начала боевых действий на Украине, написал господин Пискарев в своем Telegram-канале.

В 1996 году Россия вступила в Совет Европы, который рекомендовал передать полномочия по созданию СИЗО Министерству юстиции. В 2006 году был подписан соответствующий указ президента Владимира Путина. Однако господин Пискарев инициировал законопроект о праве ФСБ создавать следственные изоляторы из-за роста уголовных дел о госизмене, шпионаже, терроризме и экстремизме на фоне СВО. Законопроект внесли в Госдуму 26 февраля 2025 года.