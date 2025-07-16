«Азимут» получил от ФАС предупреждение из-за разной платы за возврат билета

Ростовская авиакомпания «Азимут» получила от Федеральной антимонопольной службы предупреждение. Поводом стало необоснованное установление разного размера сбора за возврат и обмен билета. Об этом сообщила пресс-служба ФАС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Плата, взимаемая при уведомлении до вылета составляла от 4 тыс. руб., после вылета — от 8 тыс. руб. ФАС счел действия «Азимута» нарушением закона о защите конкуренции. Компанию обязали пересчитать и утвердить единый размер сбора, который не зависит от факта вылета судна.

По данным системы СПАРК, АО «Авиакомпания «Азимут» зарегистрировали в Ростове-на-Дону в 2014 году. Основная деятельность — перевозка воздушным пассажирским транспортом.

Мария Хоперская