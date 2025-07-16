Застройщик снесет дома в рамках КРТ в Екатеринбурге, но не будет строить ЖК

Компания «СКМ Девелопмент», выкупившая на торгах площадку под комплексное развитие территории (КРТ) на Сибирском тракте в Екатеринбурге не будет застраивать данный участок, как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе застройщика, они займутся расселением ветхого жилья на этом участке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«После этого данная территория будет благоустроена. Договор КРТ не предполагает возведение на нем каких бы то ни было объектов недвижимости»,— объяснили в компании. Что касается второго участка, который компания также выкупила на торгах — в районе пер. Шадринского, то там также расселят и снесут дома, а после этого займутся строительство жилого комплекса, детского сада и спортивного корта.

«Сроки освоения участка регламентированы договором КРТ. С учетом всех обязательных процедур, которые необходимо выполнить до получения разрешения на строительство, ожидаемый срок выхода на строительную площадку – 2027 год»,— рассказали в компании. Сообщалось, что на это участке находятся бомбоубежища. В компании уточнили, что по ним вопрос будет определяться государственной межведомственной комиссией.

Напомним, площадь выкупленного участка с домами 1950-х годов в пер. Шадринский составляет 12,6 тыс. кв. м, в районе Сибирского тракта — 3,6 тыс. кв. м.

Мария Игнатова