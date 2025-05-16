Площадку под КРТ с бомбоубежищами у Михайловского кладбища продали на торгах

Компания связанная с «СКМ Девелопмент» выкупила на торгах площадку под комплексное развитие территории (КРТ) в районе переулка Шадринского и улицы Блюхера у Михайловского кладбища в Екатеринбурге. Площадь выкупленного участка – 12,6 тыс. кв. м. Этим же лотом был продан участок (3,6 тыс. кв. м) в районе Сибирского тракта. Как указано на площадке торгов, начальная цена за участки составляла 310,8 тыс. руб., итоговая – 3,2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Победителем аукциона признано ООО «Бруно». Согласно данным сервиса Karoteka.ru, директором компании является Дмитрий Пятибратов, бенефициаром – ООО «ПИК XV». В свою очередь, «ПИК XV» на 99,99% принадлежит «СКМ Девелопмент» и на 0,01% Алексею Фалько, он же является директором компании.

«"СКМ Девелопмент" подтверждает, что наша компания стала победителем аукциона на заключение договора КРТ на земельный участок в районе пересечения ул. Блюхера – пер. Шадринский. На данный момент аукционная процедура не завершена, для этого требуется чуть больше времени»,– прокомментировали «Ъ-Урал» в пресс-службе девелопера.

Как заявлялось ранее, на данной территории под КРТ находятся несколько домов, построенные в 1950-х годах. Также там расположены два объекта гражданской обороны (бомбоубежища). В зависимости от решения спецкомиссии, их ликвидируют или построят новые взамен. Отметим, что у «СКМ Девелопмент» уже есть проект на ул. Блюхера.

Помимо «Бруно» в торгах участвовало ООО «Эпоха» из Уфы, а также три екатеринбургских компании: «Алан», «МВ-Строй», «Екатнеострой».

Мария Игнатова