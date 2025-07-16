На фестивале в Баку Тодоренко и Биковича заменили на азербайджанских ведущих

У музыкального фестиваля Dream Fest в Баку сменили ведущих. Вместо заявленных российских артистов Регины Тодоренко и Милоша Биковича вести мероприятие будут азербайджанский актер Мурад Дадашов и его соотечественница телеведущая Хусния Магеррамова.

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Внимание на изменения в программе обратил Telegram-канал Shot. В пресс-службе фестиваля подтвердили РБК , что «были внесены изменения». «В связи с официальным уведомлением Министерства культуры Азербайджанской Республики от 29 июня»,— уточнили организаторы.

Фестиваль состоится 23–26 июля. Организатором Dream Fest является азербайджанский и российский артист и бизнесмен Эмин Агаларов (псевдоним — EMIN). Россиян также не оказалось в итоговом списке участников — изначально планировалось, что на мероприятии выступят в том числе Ани Лорак, Тимати, «Руки вверх», Владимир Пресняков и Наталья Подольская.

Обострение отношений Азербайджана и России произошло после того, как в конце июня в Екатеринбурге задержали представителей национальной диаспоры. Два человека впоследствии умерли. Через несколько дней в Азербайджане начались преследования россиян, были задержаны в том числе сотрудники Sputnik и IT-специалисты. Минкульт РФ отрицал введение запрета азербайджанской музыки в России.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Группа быстрой посадки».