Минкульт назвал фейком документ о запрете азербайджанской музыки в России

Министерство культуры России назвало фейком распространившийся в сети документ с рекомендациями ведомства «ограничить участие граждан Азербайджанской Республики в культурных мероприятиях и распространение музыкального контента» азербайджанских авторов на территории страны.

Ведомство сообщило, что министр культуры Ольга Любимова не подписывала подобное распоряжение и документ не имеет никакой юридической силы.

Сегодня днем в Светлогорске Калининградской области на год перенесли концерт российского и азербайджанского певца Эмина Агаларова (Emin). Артист объяснил, что выступление пришлось перенести из-за «изменения делового графика». Комплекс «Янтарь-холл», где 6 июля должен был состояться концерт, сообщил, что мероприятие перенесли по «независящим от театра эстрады причинам».

Обострение отношений Азербайджана и России началось после того, как в Екатеринбурге 27 июня задержали несколько десятков азербайджанцев, а также были арестованы шестеро граждан республики по делу об убийстве. Через несколько дней в Азербайджане начались преследования россиян: были задержаны журналисты и другие россияне.

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