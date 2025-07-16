Стену и фундамент монастыря в Уфе внесли в перечень ОКН не в составе ансамбля

Монастырская стена и фундамент игуменского корпуса на Сочинской улице в Уфе включены в перечень объектов культурного наследия. Соответствующие приказы утверждены Башкультнаследием. Объекты попали в список не в составе ансамбля (вместе со зданием монастыря), как предлагала в акте экспертизы архитектор Ирина Крымова.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в феврале Башкульнаследие утвердило границы и режим использования территории выявленного объекта культурного (археологического) наследия XVIII–начала XX века Успенского мужского и Благовещенского женского монастырей на Сочинской улице в Уфе. Границы территории объекта культурного наследия определены в приложении к приказу, которое на официальном портале не опубликовано. В том же месяце премьер-министр Башкирии Андрей Назаров утвердил постановление об изменении охранной зоны монастыря, которым ее площадь, первоначально превышавшая 2,1 га, была уменьшена в 53,4 раза — до 404,6 кв. м.

На смежных с монастырем участках ООО «Новый город девелопмент» планировал построить жилой комплекс. Площадь участков, где планируется застройка, — 9,4 тыс. кв. м, они принадлежат компании. Совладелец застройщика заявлял, что сначала проведет археологические раскопки.

Ранее эксперты называли строительство вблизи монастыря невозможным.

Наталья Балыкова