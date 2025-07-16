В Ростове-на-Дону адвокату предъявлено обвинение в мошенничестве

Следственным отделом по Кировскому району г. Ростова-на-Дону следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката Ростовской областной коллегии адвокатов. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, адвокат ввел в заблуждение двух граждан, пообещав им оказать юридическую помощь в судах первой и апелляционной инстанций за вознаграждение в размере 4,5 млн. руб. Однако, получив деньги, свои обязательства он не выполнил — услуги не предоставил, а средства использовал по своему усмотрению.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Валентина Любашенко