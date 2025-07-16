Товары со знаком «Сделано на Кубани» прошли успешные лабораторные проверки

В Краснодарском крае продукция с брендом «Сделано на Кубани» успешно прошла лабораторные тесты. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Производители подтвердили высокое качество продукции со знаком "Сделано на Кубани". Лабораторные испытания показали полное соответствие товаров требованиям безопасности, что гарантирует покупателям уверенность в качестве кубанской продукции. Регулярный контроль качества охватывает все категории товаров»,— поделился руководитель департамента потребительской сферы Краснодарского края Роман Куринный.

Специалисты оценивали условия хранения, принадлежность товаров к одной партии и состояние упаковки. Более того, проверялись колбасные изделия на наличие ГМО и молочная продукция на содержание жиров немолочного происхождения, а также проводилось тестирование на антибиотики.

С 2019 года в Краснодарском крае проведено более 1,4 тыс. исследований товаров, и знаком качества «Сделано на Кубани» отмечены 3018 наименований продукции от 381 производителя региона.

Софья Дарманьян