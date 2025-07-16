Финляндия запретила россиянам и белорусам сделки с недвижимостью

В Финляндии с 15 июля вступил в силу запрет на сделки с недвижимостью для граждан России и Белоруссии, заявил глава финского Минобороны Антти Хяккянен. Он назвал это «важной реформой, которую слишком долго откладывали».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антти Хяккянен

Фото: Johanna Geron / Reuters Антти Хяккянен

Фото: Johanna Geron / Reuters

По мнению министра, необходимость в ограничениях возникла еще до российского-украинского конфликта. Господин Хяккянен уточнил, что еще около двух лет назад начал подготовку этого запрета. «Я очень рад, что этот закон наконец-то принят... Он направлен на укрепление безопасности Финляндии и подготовку к любым видам давления»,— прокомментировал он в соцсети X.

Парламент Финляндии еще в апреле одобрил закон, который дал Минобороны страны право блокировать сделки с недвижимостью российским гражданам, которые не являются резидентами. Резидентам Финляндии с гражданством РФ нужно получить спецразрешение на приобретение недвижимости. Антти Хяккянен говорил, что в Финляндии находится около 3,5 тыс. объектов, принадлежащих россиянам. В мае финское Минобороны предложило запретить гражданам РФ покупку недвижимости в стране.