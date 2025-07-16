Число многодетных семей в России выросло на 17,4% за два года

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что за последние два года число многодетных семей в России выросло на 17,4%, а количество детей, воспитывающихся в многодетных семьях, достигло 8,9 млн. Данные госпожа Голикова представила на правительственном часе в Госдуме. Слова вице-премьера приводит ТАСС.

Глава Минтруда Антон Котяков накануне говорил, что в реестр многодетных внесены уже около 2,8 млн семей. В апреле министр указывал, что за 2024 год число многодетных семей увеличилось на 1,1%.

Реестр многодетных был запущен с 1 июля 2024 года. По состоянию на апрель 2025 года, в него были вынесен 2,7 млн многодетных семей.

Полина Мотызлевская