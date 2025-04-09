Министр труда Антон Котяков сообщил, что за 2024 год число многодетных семей увеличилось на 1,1%. Со ссылкой на социологические опросы министр отметил, что «все больше россиян считают идеальной именно многодетную семью».

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«Особое внимание — многодетным семьям. В прошлом году удалось сохранить позитивную тенденцию: число третьих и последующих детей увеличилось на 1,1% к предыдущему году»,— сказал он на заседании коллегии ведомства.

Он добавил, что с 2024 года заработал реестр многодетных семей, в него уже занесены данные о 2,7 млн семей. «Собранный банк данных позволил выдавать электронные удостоверения многодетной семьи через портал ''Госуслуги''. С 1 октября такой возможностью воспользовались уже свыше 1,5 млн человек»,— сказал господин Котяков.

25 февраля ВЦИОМ представил результаты опроса о репродуктивных установках россиян. В «идеальных условиях, без учета нынешних условий жизни» 30% опрошенных россиян хотели бы иметь двух детей, 31% — трех, 22% — четырех и более, свидетельствовали результаты опроса.

24 марта правительство утвердило стратегию по реализации семейной и демографической политики. Документ рассчитан до 2036 года, ключевым механизмом станет национальный проект «Семья». Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что стратегия включает достижение 13 показателей, в их числе рост количества многодетных семей и снижение их уровня бедности, а также суммарный коэффициент рождаемости.

Полина Мотызлевская