Кубань вошла в список лидеров по предоставлению займов региональными ФРП

Краснодарский край занял второе место среди регионов России по объему предоставленных займов региональными фондами развития промышленности (ФРП). По словам первого вице-премьера Дениса Мантурова, на первом месте в рейтинге Санкт-Петербург, на третьем — Московский регион. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С 2015 года федеральный ФРП профинансировал около 2 тыс. проектов в 79 регионах России, общая сумма займов превысила 650 млрд руб. Больше всего средств выделили в Татарстане, Свердловской, Челябинской областях, Московском регионе и Нижегородской области.

Региональные фонды развития промышленности поддержали около 4 тыс. проектов на 130 млрд руб. Лидерами по объему предоставленных средств также стали Ханты-Мансийский автономный округ и Чувашия.

По словам Дмитрия Мантурова, к концу 2025 года общий объем льготных займов, предоставленных региональными и федеральными ФРП, превысит 850 млрд руб.

Алина Зорина