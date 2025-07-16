Politico: Франция отказалась участвовать в закупке оружия США для Украины

Франция не присоединилась к другим европейским странам в финансировании поставок американского вооружения Украине. Вместо этого Париж решил сконцентрироваться на собственных военных расходах и нейтрализации бюджетного дефицита. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на двух французских чиновников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер Франции Франсуа Байру (слева) и президент Эмманюэль Макрон

Фото: Tom Nicholson / Pool / Reuters Премьер Франции Франсуа Байру (слева) и президент Эмманюэль Макрон

Фото: Tom Nicholson / Pool / Reuters

О новом формате поставок оружия Киеву, при котором Европа оплачивает все расходы, президент США Дональд Трамп заявил 14 июля. В проекте уже согласилась участвовать Германия и страны Северной Европы. По данным Politico, правительство канцлера Фридриха Мерца продвигает сделку по закупке для Украины систем ПВО Patriot.

Помимо Франции, от участия в обеспечении военных поставок Украине накануне отказалась Чехия.

Французский премьер-министр Франсуа Байру ранее заявил, что стране придется сэкономить €43,8 млрд, чтобы стабилизировать соотношение госдолга и ВВП. По его словам, долг страны увеличивается со скоростью €5 тыс. в секунду.

Подробнее о кризисе в Елисейском дворце — в материале «Бюджет потребует жертв».