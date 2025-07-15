Чехия не присоединится к закупке оружия США для Украины

Чехия отказалась от участия в проекте президента США Дональда Трампа. По задумке американского лидера, страны НАТО закупят у США вооружение, после чего направят его Украине. Прага помогает Киеву другими способами, заверил чешский премьер Петр Фиала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Isabel Infantes / Pool / Reuters Фото: Isabel Infantes / Pool / Reuters

«Чешская Республика сосредоточится на других проектах и способах помощи Украине, например, в рамках инициативы по поставкам боеприпасов»,— рассказал господин Фиала изданию Publico.

Накануне Дональд Трамп заявил, что американская сторона и руководство НАТО договорились о поставках оружия Украине за счет стран Европы. США не будут покупать это оружие, но намерены его производить.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «И ты, Трамп».