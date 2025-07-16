Бюджет потребует жертв

Премьер-министр Франсуа Байру представил план восстановления финансовой дисциплины во Франции — длинный список непопулярных мер, которые он считает необходимыми. Байру говорит о «моменте истины», оппозиция грозит отправить его в отставку. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Франции Франсуа Байру

Фото: Abdul Saboor / Reuters Премьер-министр Франции Франсуа Байру

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Франсуа Байру пугает «проклятием» государственного долга Франции. Чтобы остановить расходы, которые, по его словам, увеличиваются со скоростью €5 тыс. в секунду, он предложил план, позволяющий стабилизировать соотношение долга и ВВП к 2029 году. Ради этого государство должно сэкономить €43,8 млрд — больше, чем планировалось ранее. Ситуацию осложнил Эмманюэль Макрон: накануне и без того ожидаемых с ужасом заявлений правительства стоимостью 40 млрд президент объявил о намерении увеличить расходы на оборону на €3,5 млрд.

Центральным элементом плана Байру становится так называемый белый год — год без индексации пенсий, пособий, налоговых шкал.

Вне зависимости от уровня инфляции никто не получит больше, чем в прошлом году, будь то пенсионер, служащий или безработный. Медицинские расходы будут урезаны по всем направлениям: сократится оплата лекарств, усилится контроль за медицинскими освобождениями от работы. Центрист Байру считает, что система государственного здравоохранения неоправданно щедра и слабо контролируема. Он хочет закрыть «непродуктивные государственные агентства», сократить число госслужащих, изменить схему налогового вычета для пенсионеров. От самых обеспеченных слоев населения и крупного бизнеса потребуют ударного участия в виде так называемого вклада солидарности.

План Байру, включающий десяток пунктов, даже его сторонники преподносят как «шоковую терапию». Ну, а его противники, вроде главы французских коммунистов (PCF) Фабьена Русселя, и вовсе говорят о «вооруженном ограблении в составе организованной группы». Меж тем, на взгляд иностранца, это весьма умеренный подход к делу: Франции не предлагают лечь на хирургический стол — разве что на год сесть на диету. Общий принцип прост: в 2026 году тратить не больше, чем в 2025-м. Конечно, многие опасаются, что лиха беда — начало, и редко когда временные и чрезвычайные меры по экономии отменяют после достижения результата.

Чрезвычайные меры Байру и вправду диетические. Почти все министерства лишатся дополнительного финансирования (за исключением Министерства обороны и Министерства юстиции: безопасность внешняя — безопасность внутренняя). Сокращение функционеров пройдет без увольнений, план предусматривает всего лишь отказ от замещения одного из трех уходящих на пенсию госслужащих. Процентные вычеты для получателей пенсий отменяются, зато вместо них вводится единый годовой вычет €2 тыс. Те, кто получает маленькую пенсию, даже выиграют; те, кто получает большую, конечно, проиграют — но кто во Франции жалеет получателей большой пенсии?

В качестве меры экономии Байру предлагает также отменить два законных выходных — 8 мая и понедельник после Пасхи, называя последний «не имеющим религиозного значения».

Тут он, положим, ошибается: для французов главное религиозное значение имеют их привилегии и система государственного обеспечения — одна из самых щедрых в Европе. Поэтому недавно переизбранный лидер социалистов (PS) Оливье Фор в ярости: «Это не план возрождения, а план разрушения французской модели. Это не белый год, а черный». Даже правые республиканцы (LR), от которых можно было бы ожидать сдержанной поддержки, встретили предложение в штыки. Глава фракции LR в Национальной ассамблее Лоран Вокье заявил, что «белый год» — это «эвфемизм для фискального побоища», и пообещал не голосовать за бюджет, содержащий повышение налогов. Со своими противниками согласна глава крайне правого «Национального объединения» (RN) Марин Ле Пен. Она считает, что Байру следовало бы экономить на неконтролируемой иммиграции и цене беженцев, возобновляемой энергии, оплатах взносов в европейскую копилку и тому подобных, по ее мнению, благоглупостях. Вместо этого «удар снова нанесен по французам, работникам и пенсионерам».

Марин Ле Пен пригрозила: «Если Байру не перепишет свой план, мы его отправим в отставку».

Ситуация с бюджетом подвешена до осени, она становится крайне опасной для премьер-министра, у которого нет ни финансового пространства для маневра, ни парламентского большинства, чтобы на него опереться. К осени, когда начнется голосование, первой жертвой своего бюджета может оказаться он сам.