Просроченная задолженность (свыше трех месяцев) по розничным банковским кредитам в Краснодарском крае на 1 июня достигла 67,2 млрд руб. Рост с начала года составил 21,4%. При этом доля просроченной задолженности в общем кредитном портфеле банков (исключая ипотеку) — 9,75%. Экономист и финансовый консультант Ольга Гогаладзе рассказала, как жителям Кубани выбраться из долговой ямы.

Ольга Гогаладзе

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«Первым делом нужно составить таблицу, где следует отразить сумму долга, ставку, ежемесячный платеж и цель кредита. Так можно оценить свою кредитную нагрузку в целом. Если долгов несколько — не стоит хвататься за все одновременно. Есть разные тактики их погашения.

Тактика "Снежный ком" — сначала закрывается самый маленький долг. Это дает ощущение победы и мотивацию двигаться дальше. Тактика "Лавина" — сначала выплачиваются долги с самыми высокими ставками. Обычно это долги по кредиткам и потребительским кредитам под 20–30%. С финансовой точки зрения такой подход правильнее. При этом нужно стараться платить хотя бы немного больше, чем минимальный платеж. Даже 500 руб. сверх плана могут сократить или срок, или размер платежей.

Далее нужно поработать со ставкой. Если ставка по кредиту выше текущих, этот кредит можно рефинансировать. Банки предлагают перекредитованние: старый долг закрывается новым, но на более выгодных условиях. Этот способ будет актуальным, когда ЦБ снизит ставку. Например, был кредит под 27%, нашли предложение под 23% — рефинансирование сэкономит вам сотни тысяч рублей.

И конечно, нужно попробовать увеличить доход. Это банальный совет, но правда в том, что когда доходов хватает только на жизнь, погасить долги будет сложно. Иногда проще найти подработку на 10–15 тыс. в месяц, чем бесконечно урезать расходы. Нужно посчитать стоимость своего рабочего часа, и, если находится предложение заработать в пересчете на час больше, например репетиторством, озвучкой, доставкой, менторством, копирайтингом, не стоит отказываться.

Еще один совет может показаться парадоксальным, но нужно начать откладывать деньги, даже находясь в долгах. Если опять что-то пойдет не по плану, не придется лезть за очередным кредитом. Откладывать по 1 тыс. руб. в месяц — это уже начало. Когда появятся первые 10–20 тыс., уже станет спокойнее. А если доход вырастет — можно, соблюдая баланс, часть направлять на погашение долгов, а часть — в накопления.

Нужно быть крайне внимательным с кредитками. Они кажутся удобными. Но на деле — это чаще ловушка. Человек тратит — и не замечает. Случайно пропустил платеж — и уже у тебя появился долг со ставкой 25% годовых, который потом сложно закрыть. От кредиток вообще лучше отказаться. Если это не получается, то нужно жестко следить за сроками и погашать долги до конца льготного периода.

Очень важно проанализировать, почему долги возникают вновь и вновь. Кто-то берет кредит, потому что хочет телефон, машину, квартиру "не хуже, чем у других". Кто-то — потому что устал, выгорел, и покупка чего-то нового кажется единственным источником радости. Если выявляется повторяющийся сценарий — "все гасим, а потом опять залетаем в долг",— стоит поговорить с психологом или хотя бы самому с собой на тему "зачем я это делаю"?

И главное. Работа с долгами — это не марафон без конца. У многих их погашение занимает 1–3 года — и да, это тяжело. Но надо понимать, зачем делается вся эта работа — ради свободы, спокойствия, возможности делать выбор без страха, что завтра позвонят из банка. Важно сделать первый шаг, начать действовать, не откладывая, и не ждать "лучшего момента"».