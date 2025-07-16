Найдено тело погибшего после взрыва газа в доме под Новосибирском

Спасатели достали из под завалов тело мужчины, погибшего после взрыва газа в многоквартирном доме в поселке Красный Яр. Поиски второго пострадавшего продолжаются, сообщило главное управление МЧС по Новосибирской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК России по Новосибирской области Фото: СУ СК России по Новосибирской области

Ранее стало известно, что в результате взрыва также пострадала женщина. Сейчас на месте инцидента работают 86 специалистов и 27 единиц техники.

Жильцов обрушившегося дома временно разместили на базе местного дома культуры. Следственное управление СКР по региону возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Областная прокуратура поставила на контроль ход его расследования.

Александра Стрелкова