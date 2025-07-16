Жильцы поврежденного от взрыва газа дома под Новосибирском эвакуированы

Жильцы двухэтажного дома в поселке Красный Яр, где сегодня днем произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на втором этаже, эвакуированы. Власти организовали пункт временного размещения. Газоснабжение в здании прекращено, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

«Сейчас важнейшая задача — обеспечить безопасность жителей дома, решается вопрос с их размещением в маневренном фонде и у родственников. После этого будет комиссионно оцениваться ущерб и уровень разрушений для принятия решения о восстановлении дома или его сносе, если конструкции окажутся сильно повреждены»,— ранее прокомментировал замминистра ЖКХ и энергетики региона Степан Рахманов.

В результате взрыва часть дома обрушилась, пострадала женщина. Под завалами могут находиться еще два человека, сообщало МЧС.

В ликвидации последствий взрыва участвуют 78 специалистов и 21 единица техники. Бетонные плиты поднимают автокраном, отметили в спасательном ведомстве.

Следственное управление СКР по региону возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Михаил Кичанов