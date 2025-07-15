За обвинения без уклонов

Комитет Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству 15 июля обсудил кандидатуры Константина Калиновского и Евгения Тарибо для назначения на должности судей Конституционного суда (КС). В ходе заседания сенаторы узнали, что судьям не нравится выражение «обвинительный уклон», а перспектива реформирования высших судов связана с излишне высокими рисками. Решение о назначении новых членов КС верхняя палата примет 16 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Калиновский

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Константин Калиновский

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Оба кандидата были представлены президентом к назначению на прошлой неделе, оба — выходцы из секретариата суда (см. “Ъ” от 8 июля). Однако, как заверил сенаторов председатель КС Валерий Зорькин, этот выбор обусловлен вовсе не тем, что будущие судьи «будут вести себя так, как говорит председатель, и слушаться его».

Оба кандидата обладают глубоким знанием юридической доктрины, совмещенным с большим практическим опытом, объяснил господин Зорькин.

Евгений Тарибо — доктор юридических наук и авторитетный специалист по административному и налоговому праву, который работает в КС уже четверть века. Константин Калиновский — человек «примерно такой же ориентации», но специализируется на уголовном праве, а это как раз то, что сейчас нужно КС, продолжил председатель суда. Кроме того, господин Калиновский заведует кафедрой в университете, который занимается подготовкой судей, а также является членом консультативного совета при Верховном суде (ВС), то есть одновременно представляет интересы двух инстанций. Валерий Зорькин выразил уверенность в том, что оба претендента справятся с поставленными перед ними непростыми задачами. «В России на любом пути трудно было, а тем более сейчас мы находимся в нелегкое время»,— философски резюмировал председатель КС.

После этого сенаторы перешли к вопросам. «Как вы смотрите на объединение экономической и гражданской коллегий ВС?» — поинтересовался Максим Кавджарадзе у Константина Калиновского. «Вы имеете в виду состоявшееся объединение Высшего арбитражного и Верховного суда или какой-то проект?» — удивился кандидат. Сенатор объяснил, что это пока даже не проект, а идея, которой ранее с ним поделился тогдашний председатель ВС Вячеслав Лебедев. В ответ будущий судья заверил парламентариев, что работа инстанции эффективна и сбалансированна: «Реформировать, упразднять, объединять — это довольно большие риски, на мой взгляд». В свою очередь, Валерий Зорькин напомнил, что в 2014 году некоторые «очень высокопоставленные лица» ставили вопрос о том, чтобы не только Арбитражный, но и Конституционный суд сделать коллегией Верховного, однако президент выступил против.

Сенатор Артем Шейкин поинтересовался, что может сделать КС для борьбы с обвинительным уклоном в уголовном судопроизводстве. Константин Калиновский в ответ заявил, что этот термин «не очень позитивно воспринимается судьями».

Более того, добавил кандидат, он не уверен в избыточности уголовной репрессии, ведь ежегодно в правоохранительные органы поступает 5 млн сообщений и заявлений о преступлениях, по которым возбуждается 1,5 млн уголовных дел, однако до суда доходит только около 500 тыс. КС последовательно отстаивает такие принципы уголовного судопроизводства, как объективность и беспристрастность, заверил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Тарибо

Фото: Виктория Ламзина / Росконгресс Евгений Тарибо

Фото: Виктория Ламзина / Росконгресс

Сенатора Василия Попадайло интересовало, поддерживает ли господин Калиновский инициативу прокуратуры о снижении возраста привлечения к уголовной ответственности. «Не могу сказать, что не поддерживаю, но призываю внимательно относиться к таким идеям при внедрении их в практику»,— дипломатично ответил тот, напомнив, что закон о профилактике правонарушений несовершеннолетних позволяет применять к подросткам разные меры воспитательного воздействия вплоть до помещения в закрытое учреждение. И что, возможно, не стоит переводить все в уголовную плоскость, тем более что детство, согласно последним поправкам в Конституцию, провозглашено приоритетом государственной политики.

Вопросов к Евгению Тарибо у сенаторов оказалось заметно меньше. Так, Руслан Смашнев поинтересовался, как ему видятся проблемы привлечения к административной ответственности «через призму Конституционного суда». Господин Тарибо в ответ честно признался, что до 2009 года такие проблемы в поле зрения КС вообще не попадали, однако со временем суду все-таки пришлось заняться отладкой недоработанных механизмов. Например, позаботится о том, чтобы в КоАП появилась возможность назначения штрафов ниже нижнего предела, изначально вообще не предусмотренная.

После этого комитет единогласно рекомендовал верхней палате назначить Константина Калиновского и Евгения Тарибо судьями КС. Соответствующий вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании 16 июля.

Анастасия Корня