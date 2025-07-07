Конституционный суд прирастает секретариатом

Президент Владимир Путин 7 июля внес в Совет федерации кандидатуры на должности еще двух судей Конституционного суда (КС). После их утверждения сенаторами и с учетом двух весенних назначений штатный состав суда, который с начала 2025 года находился на грани минимально допустимого, окажется почти полностью укомплектован: в нем будет 10 человек при общей численности в 11 судей. Оба новых кандидата — выходцы из аппарата КС, и этот карьерный трек становится мейнстримом, констатирует эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После назначения Константина Калиновского (на фото) и Евгения Тарибо судьями КС его состав будет почти полностью укомплектован

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ После назначения Константина Калиновского (на фото) и Евгения Тарибо судьями КС его состав будет почти полностью укомплектован

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В Совет федерации поступили представления президента о назначении на должности судей Конституционного суда руководителя секретариата КС Евгения Тарибо и советника суда Константина Калиновского. Об этом 7 июля сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета верхней палаты по конституционному законодательству Андрей Клишас. По его данным, профильный комитет рассмотрит обе кандидатуры на своем заседании 15 июля, а их назначение на указанную должность может состояться уже на следующий день, когда пройдет очередное заседание Совфеда.

Перспективы назначения судьей КС Евгения Тарибо — выпускника Уральской государственной юридической академии, работающего в аппарате КС более 20 лет,— уже давно обсуждали в судейских кулуарах. Он известен как блестящий юрист и ученый, а его докторская диссертация посвящена как раз особенностям эволюционного развития российской модели конституционного нормоконтроля.

По словам собеседника “Ъ”, близкого к КС, именно господин Тарибо является автором ряда особенно изящных юридических ходов, которые в последние годы демонстрировал КС.

Напомним, что на посту руководителя секретариата КС он сменил Владимира Сивицкого, который в 2023 году также был назначен судьей КС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После назначения Константина Калиновского и Евгения Тарибо (на фото) судьями КС его состав будет почти полностью укомплектован

Фото: Виктория Ламзина / Росконгресс После назначения Константина Калиновского и Евгения Тарибо (на фото) судьями КС его состав будет почти полностью укомплектован

Фото: Виктория Ламзина / Росконгресс

Константин Калиновский — выпускник Санкт-Петербургской высшей школы МВД. С 2008 года он совмещает научно-педагогическую деятельность на посту завкафедрой уголовного права уголовно-правовых дисциплин Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия с работой в секретариате КС. Его кандидатская диссертация посвящена вопросам законности в уголовном процессе.

Предстоящее назначение новых судей КС — уже третье в этом году. Напомним, что в апреле Владимир Путин представил на пост судьи кандидатуру экс-министра юстиции, представителя президента в КС Александра Коновалова, а в мае предложил назначить судью Людмилу Жаркову зампредом КС, тем самым продлив ее судейские полномочия (рядовые судьи КС уходят в отставку по достижении 70-летнего возраста). Но даже после этого из-за ухода по возрасту сразу нескольких судей в составе суда оставалось всего восемь человек — минимум, необходимый для кворума. А вот с учетом предстоящих назначений состав суда будет почти полностью укомплектован: в нем станет 10 судей при установленной законом численности в 11 человек.

До назначения судьей КС Владимира Сивицкого карьерная траектория «из секретариата в судьи» не была характерна для нашего Конституционного суда, отмечает доцент кафедры конституционного права Российского государственного университета правосудия Ольга Кряжкова. Теперь же такой карьерный трек, похоже, становится определяющим, и это будет работать на сохранение преемственности в политике КС, полагает эксперт.

Анастасия Корня