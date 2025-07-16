К 2028 году терминал в Крымском районе заработает в полную силу

В Крымском районе продолжается строительство транспортно-логистического терминала «Крымск», а к 2028 году он должен выйти на свою проектную мощность, сообщает глава Крымского района Сергей Лесь.

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По информации главы Крымского района, будет создано 250 новых рабочих мест. Основными функциями терминала являются обработка и перегрузка грузов с железнодорожного транспорта, сортировка и хранение контейнеров по принципу «сухого порта», а также предоставление складских и логических услуг.

Строительство началось в 2024 году, сейчас активно ведутся земляные работы, перекладка коммуникаций и ремонт железнодорожных путей. Один из участков уже обновлен, а часть терминала начала перевалку грузов.

Полное завершение всех объектов терминала запланировано на 2030 год.

Софья Дарманьян