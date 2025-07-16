Сочинская полиция раскрыла свыше 530 киберпреступлений за полгода
Управление внутренних дел Сочи подвело итоги работы за первое полугодие 2025 года. Сотрудники правоохранительных органов раскрыли свыше 530 цифровых преступлений за шесть месяцев, сообщил глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Начальник управления полиции Сергей Огурцов отметил важность совместных усилий в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и преступлениями в сфере миграции. «Здесь необходимо полное содействие граждан, сообщать в дежурную часть или участковому о любых подозрительных проявлениях»,— подчеркнул он.
Руководитель предупредил об угрозах для населения: звонки с применением искусственного интеллекта, ссылки и сообщения от якобы официальных ведомств приводят к утечке персональных данных и потере денежных средств. По словам господина Огурцова, мошенники используют дипфейки — технологию, когда нейросеть подделывает изображение человека и голос.
«Мне уже несколько раз сообщали, что используются мое изображение и моих заместителей, чтобы обмануть сочинцев, нужно быть предельно внимательными»,— заявил он.
Полиция активно занимается профилактикой киберпреступлений с предпринимателями и горожанами, реализует проекты по защите молодежи от деструктивного контента в интернете. Киберволонтеры выявляют онлайн-продажи запрещенных веществ и передают ссылки на блокировку.
Система видеонаблюдения «Безопасный город» включает около 3,7 тыс. камер, до конца года их количество доведут до 4 тыс. Видеонаблюдением охвачены практически все городские пляжи.
В период летнего курортного сезона нагрузка на дороги значительно возрастает за счет туристов на личном транспорте — количество автомобилей увеличивается на 120–150 тыс. Совместные с ГАИ мероприятия по обеспечению безопасности участников движения усилены.