Кубань в Молодежной лиге России по пляжному футболу представит «Краснодар-ЮМР»

Команда пляжного футбольного клуба «Краснодар-ЮМР» примет участие в первом этапе Молодежной лиги России, который пройдет с 16 по 20 июля в Санкт-Петербурге. Турнир является главным всероссийским соревнованием среди игроков не старше 2004 года рождения, сообщает пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ПФК «Краснодар-ЮМР» Фото: пресс-служба ПФК «Краснодар-ЮМР»

Краснодарский клуб, представляющий региональный центр, откроет турнир матчем против молодежного состава ЦСКА. В рамках первого этапа «Краснодар-ЮМР» также встретится с командами «Анапа» (17 июля), «Строгино» (Москва, 18 июля) и «Крылья Советов» (Самара, 20 июля).

В сезоне 2025 года «молодежку» тренирует Андрей Андреев — многократный призер чемпионата России, обладатель Кубка страны и бывший игрок национальной сборной. Под его руководством команда уже выиграла предсезонный турнир «UMR Open 2025» и заняла второе место в Первой лиге чемпионата Москвы.

В составе краснодарцев межсезонье ознаменовалось усилением: к коллективу присоединились вратарь Иван Горохов, ранее выступавший за московский ЦСКА и побеждавший на международном Inter Cup, а также местный воспитанник Рафаэль Иманов.

В позапрошлом сезоне команда завоевала серебряные медали Кубка РФС среди юниоров до 21 года.

Вячеслав Рыжков