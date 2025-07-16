Донские НКО получат более 35 млн рублей на развитие культуры и искусства

Некоммерческим организациям в Ростовской области выделили 35,2 млн руб. на развитие культуры и искусства. В этом году в отборе участвовали 48 заявок, из них победили 19 творческих проектов. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Победители конкурса, получившие субсидию в размере до 3 млн руб., должны до 25 декабря реализовать свои проекты. Инициативы необходимо реализовать в следующих направлениях: патриотическое воспитание, музыкальное и театральное искусство, библиотечное дело, народные промыслы и ремесла.

Средства грантов победители конкурса могут направить на обеспечение гастролей, фестивалей, концертов, фольклорных экспедиций или выставок. Финансирование позволит оплатить расходы по транспортировке декораций, музыкальных инструментов, костюмов, музейных предметов и музейных коллекций. Кроме того, победители могут приобрести или арендовать оборудование.

Мария Хоперская