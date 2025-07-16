Ставка аренды в центре Ростова снизилась за месяц на 3,4%

Средняя ставка долгосрочной аренды квартиры в центре Ростова-на-Дону снизилась за месяц на 3,4% и составила 37,9 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе «Яндекс Аренда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кроме того, снижение зафиксировали в Пролетарском (на 3,6%, до 32,2 тыс. руб., Первомайском (на 2,5%, до 26,9 тыс. руб.) и Железнодорожном (на 0,3%, до 27,8 тыс. руб.) районах.

В Ворошиловском (30 тыс. руб.), Кировском (40 тыс. руб.) и Советском (25 тыс. руб.) районах арендные ставки остались без изменений.

Мария Хоперская