Склад в Песчанокопском районе обрабатывали просроченными пестицидами
В Песчанокопском районе специалисты Россельхознадзора выявили нарушение правил применения пестицида при производстве сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Установлено, что юрлицо обрабатывало складские помещения пестицидом «Фосфин», срок регистрации которого окончился еще в прошлом году.
«За нарушение регламента применения пестицида юридическому лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований и предложено принять меры по их соблюдению», — говорится в сообщении Россельхознадзора.