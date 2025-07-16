Склад в Песчанокопском районе обрабатывали просроченными пестицидами

В Песчанокопском районе специалисты Россельхознадзора выявили нарушение правил применения пестицида при производстве сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Установлено, что юрлицо обрабатывало складские помещения пестицидом «Фосфин», срок регистрации которого окончился еще в прошлом году.

«За нарушение регламента применения пестицида юридическому лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований и предложено принять меры по их соблюдению», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

Константин Соловьев