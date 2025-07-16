КПРФ не поддержала выдвижение Андрея Броя на выборы в муниципалитет Ярославля

Партия КПРФ не будет выдвигать бывшего депутата Карабихского сельского поселения Андрея Броя на дополнительные выборы депутата муниципалитета Ярославля. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил первый секретарь Ярославского обкома КПРФ Михаил Парамонов.

Кандидатуру Андрея Броя на выборы депутата муниципалитета предложили две первичные ячейки партии — Дзержинская и Кировская. Для участия в выборах ее должно было поддержать бюро областного комитета партии.

«Бюро не поддержало выдвинутую кандидатуру. Других предложений пока не поступало. Если они появятся, бюро рассмотрит их. Время для этого еще есть. Партия приняла решение участвовать в выборах, но пока кандидата нет»,— сообщил Михаил Парамонов.

Напомним, Андрей Брой участвовал в выборах депутатов Ярославского муниципального округа весной 2025 года от КПРФ, однако был снят с избирательной кампании решением суда за указание неверных сведений о погашенной судимости. При этом решение районного суда о снятии было отменено областным судом, но Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил решение областного.

Выборы в 4 округе пройдут 14 сентября в связи со сложением полномочий депутата от «Единой России» Михаила Кузнецова. «Единая Россия» выдвинет на них директора АО «Яргортеплоэнерго» Сергея Петрова, ЛДПР — традиционного участника избирательных кампаний Александра Белова. «Справедливая Россия», как сообщили «Ъ-Ярославль» в партии, приняла решение не участвовать в избирательной гонке.

Антон Голицын