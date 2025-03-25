Суд окончательно снял Андрея Броя с выборов

Депутат Карабихского сельского поселения Андрей Брой не примет участия в выборах муниципального совета Ярославского округа. Как сообщил кандидат на своей странице ВКонтакте, кассационный суд удовлетворил жалобу территориальной избирательной комиссии Ярославского района и окончательно снял его с выборов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что территориальная избирательная комиссия обнаружила расхождения между данными о судимости кандидата и сведениями из регионального УМВД. В связи с этим ТИК подал иск о снятии Броя с выборов, который 7 марта удовлетворил Ярославский районный суд.

Андрей Брой обжаловал решение в областном суде и выиграл апелляцию. Однако противоположная сторона успела подать кассационную жалобу во Второй кассационный суд общей юрисдикции, который 25 марта вынес постановление о снятии кандидата с выборов.

Андрей Брой участвовал в избирательной кампании от партии КПРФ. «Ъ-Ярославль» сообщал, что накануне суд лишил регистрации и кандидата от «Справедливой России» Алексея Кривцова за размещенную в соцсетях песню Виктора Цоя.

Антон Голицын