В Тамбовской области ищут подрядчика для строительства котельной за 338 млн

Муниципальное унитарное предприятие Тамбовской области «Цнинский хозяйственный центр» опубликовало электронный аукцион по поиску подрядчика на строительство котельной в присоединенном к облцентру поселке Строитель. Начальная стоимость контракта — 337,7 млн руб., следует из информации, опубликованной на портале госзакупок.

Источник финансирования: федеральный, областной и муниципальный бюджеты. Согласно документации, подрядчик в течение пяти месяцев с момента заключения контракта должен подготовить территорию для строительства, произвести демонтаж существующей сети теплоснабжения, возвести котельную, провести сети водо-, газо-, тепло- и электроснабжения, а также водоотведения, благоустроить территорию и поставить ограждение. Заявки на аукцион можно подавать до 25 июня, итоги будут подведены 27 июня.

В 2017 году участником концессионного соглашения в сфере теплоснабжения в тамбовском поселке Строитель выступала «Компьюлинк инфраструктура ТО». Компания должна была построить две газовые котельные и модернизировать старую, но работы на 151 млн руб. так и не были выполнены. Договор расторгли. При этом арбитражный суд Тамбовской области принял решение удовлетворить исковые требования ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО» и взыскать 133,2 млн руб. с городской администрации из-за досрочного прекращения обязательств. Мэрия обжаловала этот вердикт.

В сентябре 2023 года до суда дошло уголовное дело о хищении топ-менеджерами «Компьюлинка» Олегом Поповым и Юрием Данилюком, их партнером Юрием Чернышовым и бывшим тамбовским вице-губернатором Игорем Кулаковым 119 млн руб. при реализации проекта компании на строительство и эксплуатацию шести котельных в тамбовском Котовске. В прошлом году Юрий Чернышов скончался, а Юрий Данилюк и Игорь Кулаков подписали контракты на участие в спецоперации. Дело Олега Попова было передано из Тамбова в Москву и с ноября 2024 года находится на рассмотрении в Лефортовском райсуде.

В мае 2025-го в арбитражный суд Тамбовской области поступил иск ООО «УК Компьюлинк Инфраструктура» о признании банкротом ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО». Согласно картотеке арбитражных дел, он принят к производству. Предварительное заседание назначено на 30 июня.

Ульяна Ларионова