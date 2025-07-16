В Ростове въездную группу на Малиновского отремонтируют к сентябрю 2025 года

В Ростове-на-Дону ведутся работы по благоустройству въездной группы на пересечении ул. Таганрогской и ул. Малиновского. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону

По информации пресс-службы, с начала лета на участке демонтировали арт-объект «Мяч» и рекламные билборды, установили новый остановочный комплекс, провели обрезку сухих веток и убрали аварийные деревья.

«Завершить работы по благоустройству и установить стелу планируют до сентября 2025 года»,– приводятся в сообщении слова представителей пресс-службы.

Валентина Любашенко