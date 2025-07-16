В Ростове-на-Дону начальника ЦИОН подозревают в халатности

В Ростове-на-Дону следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника одного из государственных учреждений региона по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах, фигурантом дела стал начальник центра информационного обеспечения безопасности населения (ЦИОН) региона Сергей Берлизов. По версии следствия, в апреле 2024 года он заключил с организацией госконтракт на оказание услуг видеонаблюдения. По нему съемку должны были осуществлять 254 камеры, однако фактически этого не происходило. Ущерб бюджету составил в сумме более 1,6 млн руб.

Константин Соловьев