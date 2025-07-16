В административном здании Краснодара произошло возгорание

В Краснодаре пожарные тушат возгорание, произошедшее в административном здании города. Огонь локализован на 400 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Сообщение о возгорании поступило около 04:40. Пожар произошел в двухэтажном здании, расположенном по улице Гоголя, 75/1. На месте работали 36 специалистов и 13 единиц техники.

В 05:43 огонь локализовали. Погибших и пострадавших нет. В 7:42 пожар полностью ликвидировали.

Алина Зорина