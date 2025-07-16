В Западном округе Краснодара ставка аренды жилья достигла почти 40 тысяч рублей

Средняя стоимость аренды квартиры в Западном округе Краснодара достигла 39,7 тыс. руб. Наиболее низкая медианная ставка долгосрочной аренды в Прикубанском округе города — 20,2 тыс. руб., рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе «Яндекс Аренды».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Согласно данным аналитиков, медианная стоимость долгосрочной аренды по итогам июня 2025 года в Краснодаре составила 27 тыс. руб. За месяц ставка снизилась на 2,7%. Количество предложений съемного жилья сократилось в июне на 3,4%.

В Западном округе Краснодара можно найти и более недорогие варианты. Средняя стоимость студий, полностью готовых к заселению, начинается от 25 тыс. руб., однокомнатных квартир — от 20 тыс. руб., двухкомнатных — от 25 тыс. руб., трехкомнатных — от 38 тыс. руб. В июне медианная ставка долгосрочной аренды в этом округе выросла на 4,9%.

В Карасунском районе Краснодара отмечалось небольшое изменение цены, близкое к стагнации, стоимость аренды увеличилась на 0,6%. Медианная ставка за месяц снизилась в Центральном округе (–1,8%; до 35 тыс. руб.) и Прикубанском районе (–1,2%; до 20,2 тыс. руб.).

По словам руководителя сервиса «Яндекс Аренда» Романа Жукова, количество предложений сдаваемого жилья в Краснодаре в среднем снизилось на 3,4%. Это связано с ростом активности арендаторов. В предыдущие месяцы число предложений росло недорогими лотами массового сегмента, что привело к снижению стоимости в городе, и в частности в двух округах. Наибольшее число объявлений о сдаче квартир приходится на Карасунский округ (43,9%) и Западный район (28,4%).

Алина Зорина