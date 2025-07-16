На трассе «Колыма» из-за паводков повреждены два моста

На трассе «Колыма» на границе Сусуманского и Ягоднинского округов в Магаданской области перекрыт проезд. Причиной стало разрушение дорожного полотна на мосту через ручей Амбардах. Также закрыт проезд на участке дороги Палатка—Кулу—Нексикан, где дожди размыли полотно на мосту через реку Чай-Урья, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ЕДДС.

В Сусумане из-за ливней и резкого подъема воды в реке Берелех подтопило подъездные пути к районной больнице. Подъем воды в реке продолжается, есть угроза подтопления окраин города. Экстренное предупреждение о сильных дождях действует во всех центральных районах Магаданской области.

Вчера тропический ливень обрушился на Москву. Менее чем за два часа в городе выпала месячная норма осадков. В некоторых районах остановилась работа транспорта, были затоплены подземные парковки. В Якутии повышение уровня воды в горных реках привело к подтоплениям в Оймяконском районе, где расположен Полюс холода.