Мировой Полюс холода уходит под воду из-за летнего паводка в Якутии

Повышение уровня воды на горных реках Якутии привело к подтоплениям в Оймяконском районе региона, введен режим ЧС. Утром 16 июля уровень воды в селе Оймякон достиг 572 см и превысил опасную отметку более чем на метр. Затоплено 27 домов, сообщил оперативный штаб республики.

В Сордоннохе под водой стоит 32 дома, в Куйдусуне — 14. Всего пострадали 73 жилых дома. Также в зоне затопления оказались более 120 дворовых территорий в пяти населенных пунктах Оймяконского района.

По данным гидрометслужбы на 12:00 по местному времени, уровень воды в селе Оймякон составляет 572 см, за последние четыре часа отмечен подъем на 8 см. Показатели позволяют сделать предварительный вывод о начале устойчивого спада уровня воды в районе Усть-Неры. В Момском районе, в Хонуу, в ближайшие сутки ожидается подъем воды на 15—20 см.

Для оказания помощи пострадавшим вертолет Ми-8 ГУ МЧС по Якутии с сотрудниками спасательной службы вылетел в Усть-Неру Оймяконского района. Также в село Хонуу Момского района направлены два Ми-8 региональной службы спасения. В ближайшее время запланирован вылет самолета Ан-26 с материальным резервом и спасателями.

Николай Борисов, Якутск