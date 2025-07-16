Всемирный банк: Россия остается четвертой экономикой мира
По итогам 2024 года Россия сохранила место четвертой экономики мира, при этом увеличив отрыв от ближайших конкурентов вдвое, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Всемирного банка. Мировой ВВП в номинальном выражении вырос на 6,1%, до $197,4 трлн.
Речь идет о ВВП, пересчитанном по паритету покупательной способности, то есть по уровню нынешних цен в экономике страны.
По оценке Всемирного банка, объем экономики России достиг $6,92 трлн. Это на 5,8% больше, чем годом ранее ($6,45 трлн). На пятом месте осталась Япония, ее ВВП за год вырос до $6,4 трлн. Разрыв между ней и Россией увеличился вдвое, до $514 млрд.
В тройку лидеров вошли Китай ($38,2 трлн), США ($29,2 трлн) и Индия ($16,2 трлн). В топ-10 также попали Германия ($6 трлн), Бразилия ($4,7 трлн), Индонезия ($4,7 трлн), Франция ($4,2 трлн) и Великобритания ($4,2 трлн).
По информации Всемирного банка, экономика России стала четвертой в мире по паритету покупательной способности еще в 2021 году. В Минэкономики говорили, что это произошло благодаря мерам поддержки бизнеса, регионов и граждан в период ограничений из-за коронавируса и на фоне санкций. В октябре 2024 года Международный валютный фонд также назвал РФ четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности.
О динамике экономики России — в материале «Ъ» «ВВП держится за обработку, финансы и домохозяйства».