Площадь виноградников в Ростовской области увеличится в 2025 году на 100 гектар

В Ростовской области в 2025 году заложат не менее 100 га новых виноградников. Об этом сообщает «Деловая газета.Юг» со ссылкой на минсельхозпрод региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Югансон Фото: Юрий Югансон

Закладкой займутся порядка восьми предприятий и хозяйств. Для посадок выбрали донские автохтонные сорта, а также гибридные и международные.

На развитие виноградарства и виноделия в области в этом году из федерального (85,51 млн руб.) и областного (14,27 млн руб.) бюджетов будет направлено 99,78 млн руб. Субсидии на развитие виноградарства и виноделия составят 83,93 млн руб. (69,66 млн руб. федеральных и 14,27 млн руб. областных).

Кроме того, 15,85 млн руб. выделили на возмещение части затрат на сельскохозяйственную технику, включая импортную — эти средства предоставляются из областного бюджета.

Мария Хоперская