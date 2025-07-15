Китайская торговля почувствовала перемирие

Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР составило в июне $114,8 млрд после $103,2 млрд в мае, следует из данных Главного таможенного управления Китая. Рост был обеспечен расширением экспорта: в июне он вырос на 5,8% в годовом выражении, до максимальных за четыре месяца $325,2 млрд. Причина — стремление поставщиков воспользоваться торговым перемирием с Вашингтоном для наращивания поставок (см. “Ъ” от 13 мая): в середине мая пошлины для товаров из КНР были снижены до 30% с 145%.

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О том, что китайская сторона выполняла обязательства по соглашению, говорит в том числе рост поставок за рубеж редкоземельных металлов: объемы экспорта увеличились в июне на 60%. Напомним, их отгрузки с апреля были фактически заблокированы, что оказалось крайне чувствительным для американской промышленности (см. “Ъ” от 10 июня). Перемирие в торговой войне отразилось и на импорте: в июне он вырос впервые с начала года — на 1,1%, до $210,4 млрд. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 1,3%.

Товарооборот Китая и США в июне достиг $49,8 млрд — в месячном выражении он вырос на 25,6%. Экспорт КНР увеличился на 32,4%, до $38,2 млрд, импорт из США — на 7,4%, до $11,6 млрд. Статистика отражает некоторое потепление в торговых отношениях стран. В целом же за первые полгода их товарооборот на фоне обострения противоречий снизился на 10,4%, до $289,4 млрд. Китайские поставки в США сократились на 10,9%, до $215,6 млрд, встречные — на 8,7%, до $73,8 млрд. Положительное сальдо КНР в торговле со Штатами в январе—июне снизилось год к году на 11,3%, до $141,7 млрд.

Данные, отметим, могут использоваться американскими властями как аргумент для возвращения более жестких ограничений: президент США Дональд Трамп считает торговый дисбаланс с Китаем угрозой национальной безопасности.

В целом же в первой половине 2025 года Китай расширил экспорт на 5,9% год к году, до $1,81 трлн, нарастив торговый профицит до рекордных $586 млрд. Из статистики следует, что страна продолжает диверсифицировать поставки, чтобы в меньшей степени зависеть от рынка США: экспорт в страны АСЕАН в январе—июне вырос на 13% в годовом выражении, в Великобританию — на 8%, в ЕС — на 6,6%, в Японию — на 4,8%. Вопреки опасениям торговые противоречия с Вашингтоном пока не привели к массовому перетоку китайских товаров на рынки других стран, нынешний постепенный рост поставок участников торговли устраивает. Отметим, экспорт продукции КНР в РФ в январе—июне при этом и вовсе сократился — на 9,1%, до $106,5 млрд, что может быть связано с некоторым ослаблением спроса в России (см. “Ъ” от 11 июля).

Кристина Боровикова