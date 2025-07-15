В Новочеркасске задержаны два сотрудника ОЭБиПК по подозрению во взяточничестве

Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области задержаны два оперуполномоченных ОЭБиПК МУ МВД России «Новочеркасское» по подозрению во взяточничестве. Фигурантов на три месяца поместили в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Установлено, что в августе 2024 года сотрудники полиции во время проверки выявили местную жительницу, незаконно получавшую адресную социальную помощь. За непривлечение к уголовной ответственности правоохранители потребовали с горожанки взятку в размере 150 тыс. руб.

В отношении фигурантов было возбуждено дело по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК России «Получение взятки». Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Следствие продолжается.